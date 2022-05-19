Касаткина — об отстранении россиян от Уимблдона: «Мы не хотим лишаться работы»

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала «СЭ» о своем отношении к отстранению россиян от Уимблдона.

— Была ли удивлена новостям, что ATP и WTA могут сделать Уимблдон просто выставочным турниром из-за нежелания допускать на него российских и белорусских теннисистов?

— Приятно, что за нас заступились. Ситуация сложная, даже рассуждать на эту тему сейчас очень сложно. Мы не хотим лишаться работы, это очевидно. И мы рады, что наш условный работодатель нас поддерживает. Сейчас сложные времена для всех, для украинцев и Украины вообще в невероятной степени, это даже не обсуждается.

— Как думаешь, приведут ли эти слова к конкретным действиям или все останется так, как есть?

— Очень сложно сказать. ATP и WTA ведут все эти разговоры и пока еще нет четкого понимания. На этой неделе была новость, что турниры под эгидой WTA проходят в Англии без снятия очков, по Уимблдону — пока неизвестно. Мы тоже все ждем, пока не очень понимаем, что происходит. От нас мало, что зависит.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Этот турнир «Большого шлема» в Лондоне пройдет в 2022 году с 27 июня по 10 июля.