Пушкарева — о победе на юниорском Уимблдоне: «До сих пор не осознаю, что стала чемпионкой. Звучит как безумие»

Российская теннисистка Анна Пушкарева, выигравшая юниорский Уимблдон-2026, призналась, что еще не осознала масштаб достижения.

В финале 17-летняя спортсменка победила китаянку Сунь Синьжань со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

«Я до сих пор не осознаю, что стала чемпионкой Уимблдона. Просто чувствую, что выиграла матч, и все. Во мне столько эмоций, что я даже не могу их объяснить. Звучит как безумие. Мне нужно время, чтобы по-настоящему понять, что я чемпионка Уимблдона. Если бы кто-то сказал мне пару недель назад, что я выиграю Уимблдон, я бы ответила: «Ты шутишь? Это очень плохая шутка». Я проиграла в первом раунде в Роэмптоне и думала, что здесь тоже уступлю в первом же матче», — приводит Punto de Break слова Пушкаревой.

Также россиянка рассказала, с каким настроем выходила на решаюший матч.

«Мой главный секрет — стараться не думать слишком много. Выхожу на корт, делаю свою работу и все. Не думаю ни о людях, ни о стадионе, ни о том, что это финал Уимблдона. Потому что когда начинаешь думать — приходит давление», — добавила она.

Пушкарева является уроженкой Владивостока. Она занимает 1015-е место в рейтинге WTA.