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Павлюченкова — о болельщиках на «Ролан Гаррос»: «Люди были пьяны и кричали»

Алина Савинова

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что французские болельщики невежественно себя ведут на проходящем в Париже «Ролан Гаррос».

«Люди были пьяны и кричали, они ели и пили. Я сказала себе, что играю не на турнире «Большого шлема», — цитирует Павлюченкову RMC Sport.

33-летняя спортсменка завершила выступление в одиночном разряде на «Ролан Гаррос», уступив в первом круге китаянке Чжэн Циньвэнь (4:6, 3:6). Во втором раунде парного разряда россиянка в дуэте с соотечественицей Еленой Приданкиной сыграет против американки Азии Мухаммед и Деми Схурс из Нидерландов.

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Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Павлюченкова
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