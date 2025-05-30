Павлюченкова — о болельщиках на «Ролан Гаррос»: «Люди были пьяны и кричали»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что французские болельщики невежественно себя ведут на проходящем в Париже «Ролан Гаррос».

«Люди были пьяны и кричали, они ели и пили. Я сказала себе, что играю не на турнире «Большого шлема», — цитирует Павлюченкову RMC Sport.

33-летняя спортсменка завершила выступление в одиночном разряде на «Ролан Гаррос», уступив в первом круге китаянке Чжэн Циньвэнь (4:6, 3:6). Во втором раунде парного разряда россиянка в дуэте с соотечественицей Еленой Приданкиной сыграет против американки Азии Мухаммед и Деми Схурс из Нидерландов.