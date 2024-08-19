Тимофеева сыграет с Рахимовой в полуфинале квалификации US Open

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Россиянка Мария Тимофеева победила представительницу Португалии Франсишку Жорже в четвертьфинале квалификации US Open — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 45 минут.

За выход в финал квалификации Тимофеева сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой.

В другом матче 1/4 финала россиянка Полина Кудерметова проиграла американке Мэри Стояне со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Матч длился два часа.

Основная сетка турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке пройдет с 26 августа по 8 сентября.