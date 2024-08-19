Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

19 августа, 23:18

Тимофеева сыграет с Рахимовой в полуфинале квалификации US Open

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Мария Тимофеева победила представительницу Португалии Франсишку Жорже в четвертьфинале квалификации US Open — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 45 минут.

За выход в финал квалификации Тимофеева сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой.

В другом матче 1/4 финала россиянка Полина Кудерметова проиграла американке Мэри Стояне со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Матч длился два часа.

Основная сетка турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Теннис
US Open
Мария Тимофеева
Полина Кудерметова
0
Читайте также
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
В Госдуме прокомментировали идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями
Лавров указал на поиск Западом замены украинским руководителям
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Россиянка Савиных проиграла украинке Снигур в квалификации US Open
Рахимова победила Селехметьеву в квалификации US Open
Синнер о бедре: «Не буду рисковать перед US Open»
Карацев рискует опуститься на теннисное дно. Россиянину срочно нужен прорыв на US Open
Медведев проиграл третий матч подряд. Виновата Олимпиада?
Надаль сообщил, что не сыграет на US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Савиных проиграла украинке Снигур в квалификации US Open
Новости
RSS RSS
Все новости