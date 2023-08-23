Россиянки Савиных и Шнайдер вышли в полуфинал квалификации US Open

Российская теннисистка Валерия Савиных обыграла француженку Кароль Монне в 1/4 финала квалификации Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Другая представительница России Диана Шнайдер оказалась сильнее Хейли Баптист из США (6:3, 6:4) и также пробилась в полуфинал квалификации.

Следующей соперницей Савиных станет Юрико Миядзаки, представляющая Великобританию, а Шнайдер в 1/2 финала квалификации сыграет против француженки Эльзы Жакмо.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.