Кудерметова победила Канепи в первом круге Уимблдона
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 6:4. Матч длился 1 час 44 минуты.
Кудерметова за игру сделала 14 эйсов, допустила 1 двойную ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. У Канепи — 3 эйса, 3 двойных ошибки и 0 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроусова (Чехия) — Пейтон Стирнс (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:4
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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