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Сегодня, 14:57

Кудерметова победила Канепи в первом круге Уимблдона

Руслан Минаев
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Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 6:4. Матч длился 1 час 44 минуты.

Кудерметова за игру сделала 14 эйсов, допустила 1 двойную ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. У Канепи — 3 эйса, 3 двойных ошибки и 0 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Маркета Вондроусова (Чехия) — Пейтон Стирнс (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:4

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Вероника Кудерметова
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