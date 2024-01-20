Россиянка Сизикова вышла во второй круг микста на Australian Open
Россиянка Яна Сизикова в паре с британцем Джейми Марреем победили дуэт Надежда Киченок (Украина)/Максимо Гонсалес (Аргентина) в первом круге Australian Open среди смешанных пар.
Матч длился ровно один час и завершился победой российско-британского дуэта со счетом 6:2, 6:2.
Во втором круге Сизикова и Маррей встретятся с парой Габриэла Дабровски/Натаниэл Лэммонс (Канада/США, 6).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Первый круг
Яна Сизикова/Джейми Маррей (Россия/Великобритания) — Надежда Киченок/Максимо Гонсалес (Украина/Аргентина) — 6:2, 6:2
Источник: Сетка Australian Open
Новости