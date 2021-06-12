Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Россиянка Селехметьева выиграла юниорский Roland Garros в парном разряде

14:23

Россиянка Оксана Селехметьева и филиппинка Александра Эала стали победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди юниорок.

В финале они победили россиянку Марию Бондаренко и венгерку Амариссу Киару Тот со счетом 6:0, 7:5. Матч продлился 1 час 7 минут.

Отметим, что 18-летняя Селехметьева в 2019 году в паре с латвийкой Камиллой Бартоне стала победительницей юниорского Открытого чемпионата США.

Читайте также

Что будет, если есть клубнику каждый день? Советы эксперта
Бельгия — Россия: прогноз Владимира Пономарева на матч Евро-2020
«У Емельяненко гепатит. Не хочется, чтобы его сопли на меня попали». Дацик снова победил ненастоящего Тайсона
Турция — Италия: смотреть трансляцию матча открытия Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд