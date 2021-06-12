Россиянка Селехметьева выиграла юниорский Roland Garros в парном разряде

Россиянка Оксана Селехметьева и филиппинка Александра Эала стали победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди юниорок.

В финале они победили россиянку Марию Бондаренко и венгерку Амариссу Киару Тот со счетом 6:0, 7:5. Матч продлился 1 час 7 минут.

Отметим, что 18-летняя Селехметьева в 2019 году в паре с латвийкой Камиллой Бартоне стала победительницей юниорского Открытого чемпионата США.