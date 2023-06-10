Россиянка Корнеева уступила в финале парного юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алина Корнеева вместе с японкой Сарой Саито уступила в финале юниорского «Ролан Гаррос» американкам Туге Грант и Клерви Нгунуэ.

Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился со счетом 3:6, 2:6. На счету Корнеевой и Саито две ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.

Ранее Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, обыграв перуанку Лусиану Перес со счетом 7:6 (7:4), 6:3.