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Сегодня, 09:29

Россиянка Хромачева не смогла выйти во второй круг парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Ирина Хромачева в паре с чешской Мариам Колодзиевой в первом круге Australian Open уступила американке Дезайри Кравчук и японке Ене Шибахаре.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 1:6, 4:6. На счету Хромачевой и Колодзиевой 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Кравчук и Шибахара встретятся с парой Ана Богдан/Ребека Масарова (Румыния/Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Дезайри Кравчук/Ена Шибахара (США/Япония, 6) — Ирина Хромачева/Мириам Колодзиева (Россия/Чехия) — 6:1, 6:4

Australian Open
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