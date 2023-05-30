Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

30 мая, 22:54

Андреева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», ведя в решающем сете 3:0

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Эрика Андреева проиграла американке Эмме Наварро в первом круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 6:3, 4:6. Матч длился 2 часа 4 минуты.

За игру 18-летняя Андреева сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. У Наварро — 1 двойная ошибка и 5 из 11 реализованных брейк-пойнта.

В решающем третьем сете российская теннисистка вела со счетом 3:0.

Сестра Андреевой — 16-летняя Мирра — в первом круге открытого чемпионата Франции обыграла американку Элисон Риск.

Наварро во втором круге сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Бьянка Андрееску (Канада).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Наварро (США, WC) — Эрика Андреева (Россия, LL) — 6:2, 3:6, 6:4

Теннис
Roland Garros
Эрика Андреева
8
10
Читайте также
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Селиваненко: «Думаю, Андреева сейчас просто наслаждается моментом»
Селиваненко: «Тиагу сыграл лучший матч в своей начинающейся карьере»
Свентек вошла в топ-5 в истории по проценту сухих сетов на турнирах «Большого шлема»
«Ролан Гаррос»-2023, 1-й круг: Мирра Андреева победила Риск и другие матчи
Андрееску обыграла Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос»
Чесноков — о поражении Медведева: «Реальная сенсация. Он играл отвратительно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков — о поражении Медведева: «Реальная сенсация. Он играл отвратительно»

Андрееску обыграла Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости