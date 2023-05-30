Андреева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», ведя в решающем сете 3:0

Россиянка Эрика Андреева проиграла американке Эмме Наварро в первом круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 6:3, 4:6. Матч длился 2 часа 4 минуты.

За игру 18-летняя Андреева сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. У Наварро — 1 двойная ошибка и 5 из 11 реализованных брейк-пойнта.

В решающем третьем сете российская теннисистка вела со счетом 3:0.

Сестра Андреевой — 16-летняя Мирра — в первом круге открытого чемпионата Франции обыграла американку Элисон Риск.

Наварро во втором круге сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Бьянка Андрееску (Канада).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Наварро (США, WC) — Эрика Андреева (Россия, LL) — 6:2, 3:6, 6:4