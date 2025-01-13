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Сегодня, 13:20

Шнайдер выгнала мать с трибун во время матча Australian Open: «Пусть побережет нервы»

Алина Савинова
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Диана Шнайдер.
Фото AFP

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что выгнала свою мать с трибун во время матча первого круга Australian Open, чтобы меньше нервничать.

«Я ее выгнала. Ей очень тяжело, возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую ее напряжение и начинаю больше нервничать. Так что я ее выгнала. Пусть побережет нервы. Семье очень тяжело смотреть матчи, но я благодарна за поддержку», — сказала Шнайдер в интервью на корте.

На старте турнира «Большого шлема» в Мельбурне россиянка победила Элизабетту Коччаретто из Италии со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Ее следующей соперницей станет австралийка Айла Томлянович.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
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