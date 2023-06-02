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Сегодня, 16:38

Касаткина: «Я не такая одаренная, как остальные, поэтому должна компенсировать все скоростью»

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над американкой Пейтон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:1.

«Я провела очень хороший матч. В начале встречи видела, что она немного устала. После этого поняла, что точно знаю, что я должна делать.

Я должна быть быстрой, потому что у меня нет той мощи, как у других девушек в туре. Я не такая одаренная, поэтому должна компенсировать это скоростью. Я должна находить способ выигрывать и выживать. Поэтому я должна подключать ноги, мозг и попытаться выжать из этого максимум», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина).

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
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