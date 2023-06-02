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Касаткина об игре Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»: «В 16 лет вы вообще не нервничаете»

Руслан Минаев
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Дарья Касаткина поделилась мнением об игре соотечественницы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

После матча третьего круга против американки Пейтон Стирнс, Касаткину спросили про опыт и нервы в больших матчах.

— Вы сказали, что сильно нервничали, играя в возрасте 22 лет. А как же 16-летняя девушка из России (Мирра Андреева. — Прим. «СЭ»), которая до сих пор выступает [на «Ролан Гаррос"]?

— Она не нервничает (смеется). Она вообще не нервничает. В 16 лет у вас вообще отсутствуют нервы, — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с американкой Коко Гауфф 3 июня.

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Мирра Андреева
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