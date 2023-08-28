Россиянка Бетова уступила в первом круге US Open

Россиянка Маргарита Бетова проиграла британке Лили Миядзаки в первом круге US Open — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 21 минуту.

Бетова сделала за игру 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. У Миядзаки — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге 198-я ракетка мира встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая победила россиянку Камиллу Рахимову (6:2, 6:4).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Лили Миядзаки (Великобритания) — Маргарита Бетова (Россия) — 6:3, 6:3

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