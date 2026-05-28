Калинская впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла соотечественницу Алину Корнееву в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 7:6 (7:2), 6:4.

Калинская впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Ранее она трижды завершала выступление на «мейджоре» в Париже в первом круге и один раз — во втором круге.

За выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» — 2026 Калинская сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Камила Осорио (Колумбия).

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