Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешскую теннисистку Линду Фрузвиртову в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.
На счету 31-летней Павлюченковой одна двойная ошибка и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов. У 18-летней Фрухвиртовой — 1 эйс, 11 двойных ошибок и 2 из 2 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира «Большого шлема» Павлюченкова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 6:2
Новости