Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешскую теннисистку Линду Фрузвиртову в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.

На счету 31-летней Павлюченковой одна двойная ошибка и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов. У 18-летней Фрухвиртовой — 1 эйс, 11 двойных ошибок и 2 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Павлюченкова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 6:2