Панова вышла во второй круг Уимблдона в миксте
Россиянка Александра Панова и немец Кевин Кравиц вышли во второй круг Уимблдона в миксте.
В первом круге дуэт победил пару Лаура Зигемунд/Остин Крайчек (Германия/США) в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 38 минут.
Соперниками Пановой и Кравица во втором круге травяного «мейджора» станут Тэйлор Таунсенд и Джейми Маррей (США/Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Кевин Кравиц (Россия/Германия) — Лаура Зигемунд/Остин Крайчек (Германия/США, 4) — 7:5, 6:4
Источник: Сетка Уимблдона
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