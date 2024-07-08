Панова вышла во второй круг Уимблдона в миксте

Россиянка Александра Панова и немец Кевин Кравиц вышли во второй круг Уимблдона в миксте.

В первом круге дуэт победил пару Лаура Зигемунд/Остин Крайчек (Германия/США) в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 38 минут.

Соперниками Пановой и Кравица во втором круге травяного «мейджора» станут Тэйлор Таунсенд и Джейми Маррей (США/Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Кевин Кравиц (Россия/Германия) — Лаура Зигемунд/Остин Крайчек (Германия/США, 4) — 7:5, 6:4