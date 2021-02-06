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Россия — Италия: где посмотреть финал ATP Cup 2021

23:00
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters

Финальный матч ATP Cup между сборными России и Италии начнется в 2.00 (мск) в воскресенье, 7 февраля.

Первыми на корт выйдут вторые «ракетки» команд — Фабио Фоньини и Андрей Рублев. Вслед за ними матч проведут Маттео Берреттини и Даниил Медведев, а закроет программу турнира парная встреча.

Россияне обыграли Аргентину (2:1) и Японию (2:1) и с первого места в группе вышли в плей-офф турнира. 6 февраля сборная России обыграла немцев в полуфинале ATP Cup (2-1), а Италия была сильнее Испании (3-0).

Следить за трансляцией матча Россия — Италия можете на сайте «СЭ» или с помощью видеотрансляции на «Матч ТВ».

Подробную информацию об ATP Cup-2021 можно посмотреть здесь.

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