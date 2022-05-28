Росольска и Рутлайфф могут встретится с венгеркой Галфи и россиянкой Калинской в третьем круге «Ролан Гаррос»
Полячка Алисия Росольска в паре с новозеландкой Эрин Рутлайфф обыграли Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) со счетом 6:2, 6:2 в матче второго круга турнира «Роланд Гаррос».
В следующем туре Росольска и Рутлайфф встретятся с победителями пары Далма Галфи/Анна Калинская (Венгрия/Россия) — Анна Бондар/Грит Миннен (Венгрия/Бельгия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) — 6:2, 6:2
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