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Сегодня, 13:27

Росольска и Рутлайфф могут встретится с венгеркой Галфи и россиянкой Калинской в третьем круге «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Полячка Алисия Росольска в паре с новозеландкой Эрин Рутлайфф обыграли Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) со счетом 6:2, 6:2 в матче второго круга турнира «Роланд Гаррос».

В следующем туре Росольска и Рутлайфф встретятся с победителями пары Далма Галфи/Анна Калинская (Венгрия/Россия) — Анна Бондар/Грит Миннен (Венгрия/Бельгия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) — 6:2, 6:2

Анна Калинская
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