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Сегодня, 09:05

Сафиуллин: «В этом году на Уимблдоне я чувствовал большую поддержку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о том, чувствовал ли он в этом году поддержку на Уимблдоне

«Да, я чувствовал здесь большую поддержку. Я слышал и русскую речь, когда меня поддерживали. Также когда я играл на дальних кортах, то там, наверное, были британские зрители, они тоже отлично поддерживали», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции.

Кроме того, 25-летний теннисист поделился воспоминаниями о том, как воспринял прошлогоднее отстранение россиян и белорусов от турнира.

«Я просто принял это. До этого я пытался играть в каких-то турнирах. В прошлом году я играл в Штутгарте, в Галле не попал. Потом я получил травму, а затем просто пропустил Уимблдон. В основном я тренировался и готовился к другим турнирам», — сказал Сафиуллин.

Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала Уимблдона. Для россиянина это был первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема». За время турнира он поднялся в мировом рейтинге на 49 позиций, предварительно заняв 43-ю строчку.

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Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
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