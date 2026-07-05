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Роман Сафиуллин — Новак Джокович: прогноз и ставка на матч Уимблдона

Опубликован прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона Роман Сафиуллин — Новак Джокович
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Сафиуллин.
Фото Getty Images

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с сербом Новаком Джоковичем в 1/8 финала Уимблдона-2026 в воскресенье, 5 июля. Начало — после 15.30 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициент на матч 1/8 финала Уимблдона-2026 Сафиуллин — Джокович

Аналитики считают Новака Джоковича — фаворитом матча. На победу серба предлагают котировки до 1.17. На успех Романа Сафиуллина дается — 5.10.

Статистика личных встреч

В истории очных противостояний счет 3-0 в пользу Новака Джоковича.

В 2024 году на тысячнике в Шанхае серб победил россиянина со счетом 6:3, 6:2. В 2024-м Джокович победил Сафиуллина на тысячнике в Монте-Карло — 6:1, 6:2. В 2022-м Новак на турнире ATP-250 в Тель-Авиве обыграл Романа в двух сетах — 6:1, 7:6. На травяных кортах соперники ни разу не встречались.

Прогноз экспертов

Российский теннисист Андрей Чесноков

«Рома играет просто потрясающе на этом турнире. Перед каждым матчем мне казалось, что из-за долгого пребывания на корте ему не должно хватать сил, но последний матч он уже выиграл в трех сетах. Он поймал кураж и очень здорово играет по месту, грамотно направляет мячи. С такой игрой он может победить Джоковича, хотя, конечно, Новак фаворит», — цитирует Чеснокова ТАСС.

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Уимблдон
Роман Сафиуллин
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