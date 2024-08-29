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Сегодня, 17:00

Роман Сафиуллин — Маттео Арнальди: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Сафиуллин сыграет против итальянца Арнальди во втором раунде US Open
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором раунде US Open в четверг, 29 августа. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Последнее очное противостояние между соперникам завершилось победой россиянина 2-0.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
Роман Сафиуллин
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