Роман Сафиуллин и Лучано Дардери встретятся на Уимблдоне

Россиянин Роман Сафиуллин и итальянец Лучано Дардери встретятся в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Роман Сафиуллин — Лучано Дардери в первом круге Уимблдона

За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга VK Video.

Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Алексеем Попыриным или Артуром Фери.

Наивысшим достижением Сафиуллина на Уимблдоне за карьеру является выход в четвертьфинал. Дардери не проходил дальше первого раунда.