Сафиуллин отыгрался с 0-2 по сетам и уступил Рууду на старте «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл норвежцу Касперу Рууду в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6. Матч длился 3 часа 51 минуту.
141-я ракетка мира Сафиуллин сделал за игру 7 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. У 16-й ракетки мира Рууда — 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.
Сафиуллин отыграл пять матчболов в концовке третьего сета.
Рууд во втором круге «Ролан Гаррос» встретится с сербом Хамадом Меджедовичем.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 15) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2