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Роман Сафиуллин — Франсиско Черундоло: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Сафиуллин сыграет с аргентинцем Черундоло в 1-м круге Уимблдона
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло в матче 1-го круга Уимблдонского турнира во вторник, 2 июля. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Сафиуллин — Черундоло можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

26-летний Сафиуллин — 44-я ракетка мира. 25-летний аргентинец занимает 30-е место в рейтинге ATP. Это будет первая очная встреча соперников — ранее они еще не играли друг против друга в туре.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
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