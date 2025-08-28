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Роман Сафиуллин — Феликс Оже-Альяссим: трансляция матча US Open онлайн

Роман Сафиуллин и Феликс Оже-Альяссим встретятся в матче US Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Россиянин Роман Сафилуллин и канадец Феликс Оже-Альяссим встретятся в матче второго круга открытого чемпионата США в четверг, 28 августа. Игра начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

Роман Сафилуллин — Феликс Оже-Альяссим: трансляция матча US Open (видео)

У российских телеканалов и онлайн-площадок нет приобретенных прав на показ матчей US Open. Трансляции появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Расписание и сетки турнира, а также результаты игр вы можете изучать в разделе «Большого шлема» и теннисном матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча Сафилуллин — Оже-Альяссим в третьем круге US Open встретится с Александром Зверевым (Германия) или Джейкобом Фирнли (Великобритания).

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Теннис
US Open
Роман Сафиуллин
Феликс Оже-Альяссим
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