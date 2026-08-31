Роман Андрес-Бурручага — Карен Хачанов: прямая трансляция матча US Open

Аргентинец Роман Андрес-Бурручага и россиянин Карен Хачанов встретятся в первом круге US Open в ночь на вторник, 1 сентября. Матч пройдет на корте №11 в Нью-Йорке и начнется около 00.30 по московскому времени.

Официального российского вещателя US Open-2026 нет. Трансляции можно искать в тематических сообществах социальной сети ВКонтакте и платформе «VK Видео»

Следить за ключевыми событиями игры Андрес-Бурручага — Хачанов можно в теннисном матч-центре «СЭ».

24-летний Андрес-Бурручага занимает 59-е место в рейтинге ATP, 30-летний Хачанов — 49-е. Ранее соперники встречались в Риме, где победу одержал россиянин.

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