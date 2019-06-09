Rollan Garros – первый турнир, который 12 раз выиграл один человек

Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису. Это новый рекорд по числу побед на одном турнире.
У того же Надаля по 11 титулов в Барселоне и Монте-Карло, а также девять в Риме. Роджер Федерер по девять раз становился лучшим в Базеле и Хале.
Теннисисты, выигравшие один турнир больше восьми раз
|
Игрок
|
Турнир
|
Победы
|
Рафаэль Надаль
|
Ролан Гаррос
|
12
|
Рафаэль Надаль
|
Монте-Карло
|
11
|
Рафаэль Надаль
|
Барселона
|
11
|
Роджер Федерер
|
Базель
|
9
|
Роджер Федерер
|
Халле
|
9
|
Рафаэль Надаль
|
Рим
|
9
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