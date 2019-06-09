Rollan Garros – первый турнир, который 12 раз выиграл один человек

Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису. Это новый рекорд по числу побед на одном турнире.

У того же Надаля по 11 титулов в Барселоне и Монте-Карло, а также девять в Риме. Роджер Федерер по девять раз становился лучшим в Базеле и Хале.

Теннисисты, выигравшие один турнир больше восьми раз

Игрок Турнир Победы Рафаэль Надаль Ролан Гаррос 12 Рафаэль Надаль Монте-Карло 11 Рафаэль Надаль Барселона 11 Роджер Федерер Базель 9 Роджер Федерер Халле 9 Рафаэль Надаль Рим 9​

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