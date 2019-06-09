21:05 | Теннис — "Большой шлем"

Rollan Garros – первый турнир, который 12 раз выиграл один человек

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Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису. Это новый рекорд по числу побед на одном турнире.

У того же Надаля по 11 титулов в Барселоне и Монте-Карло, а также девять в Риме. Роджер Федерер по девять раз становился лучшим в Базеле и Хале.

Теннисисты, выигравшие один турнир больше восьми раз

Игрок

Турнир

Победы

Рафаэль Надаль

Ролан Гаррос

12

Рафаэль Надаль

Монте-Карло

11

Рафаэль Надаль

Барселона

11

Роджер Федерер

Базель

9

Роджер Федерер

Халле

9

Рафаэль Надаль

Рим

9​

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