«Ролан Гаррос» — 2026: где смотреть прямые трансляции

Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос» — 2026) пройдет с 24 мая по 7 июня. Квалификация турнира состоится с 18 по 23 мая. Матчи основной сетки стартуют 24 мая. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 6 июня, в мужском — на 7 июня. Турнир пройдет на кортах теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире бесплатно смотреть матчи «Ролан Гаррос» — 2026 можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результаты игр будут доступны в матч-центре и разделе «Большой шлем» на нашем сайте. Также «СЭ» будет вести текстовые трансляции важных матчей.