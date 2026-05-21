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«Ролан Гаррос» — 2026: формат и сетка турнира «Большого шлема»

Стал известен формат и сетка «Ролан Гаррос» — 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Корт имени Филиппа Шатрие в теннисном центре «Ролан Гаррос» в Париже.
Фото Getty Images

Открытый чемпионат Франции по теннису-2026 пройдет с 24 мая по 7 июня. Турнир примут корты теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

«Ролан Гаррос» — 2026 имеет классический формат турниров «Большого шлема». Это пять разрядов у взрослых: одиночные (мужские/женские), парные (мужские/женские) сетки и микст.

Игры основного этапа турнира проводятся в семь раундов (1/64, 1/32, 1/16, 1/8, четвертьфинал, полуфинал, финал).

Матчи у мужчин длятся до 3-х выигранных сетов, у женщин и пар — до 2-х. При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин и пар) назначается супер-тай-брейк до 10 очков (а не до семи).

Логотип &laquo;Ролан Гаррос&raquo;.«Ролан Гаррос» — 2026: главная информация о турнире «Большого шлема»

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Теннис
Ролан Гаррос
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