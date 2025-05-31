«Ролан Гаррос» 2025, женщины, результаты 31 мая: победа Андреевой, Александрова выбила Кудерметову
В субботу, 31 мая, в третьем круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева победила Юлию Путинцеву (6:3, 6:1), Екатерина Александрова обыграла Веронику Кудерметову (6:2, 6:2).
31 мая, суббота
Третий круг
Мирра Андреева (Россия, 6) — Юлия Путинцева (Казахстан, 32) — 6:3, 6:1
Дарья Касаткина (Австралия, 17) — Паула Бадоса (Испания, 10) — 6:1, 7:5
Джессика Пегула (США, 3) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:2
Лоис Буассон (Франция, WC) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:3, 0:6, 7:5
Екатерина Александрова (Россия, 20) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2
Хэйли Баптист (США) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 7:6 (7:4), 6:1
Коко Гауфф (США, 2) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:1, 7:6 (7:3)
Мэдисон Киз (США, 7) — София Кенин (США, 31) — 4:6, 6:3, 7:5
«Ролан Гаррос» 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр