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31 мая 2025, 20:30

«Ролан Гаррос» 2025, женщины, результаты 31 мая: победа Андреевой, Александрова выбила Кудерметову

Ана Горшкова
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Матчи третьего круга Открытого чемпионата Франции.

В субботу, 31 мая, в третьем круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева победила Юлию Путинцеву (6:3, 6:1), Екатерина Александрова обыграла Веронику Кудерметову (6:2, 6:2).

31 мая, суббота
Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 6) — Юлия Путинцева (Казахстан, 32) — 6:3, 6:1

Мирра Андреева.Мирра Андреева — в четвертом круге «Ролан Гаррос». Там ее ждет Дарья Касаткина

Дарья Касаткина (Австралия, 17) — Паула Бадоса (Испания, 10) — 6:1, 7:5

Джессика Пегула (США, 3) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:2

Лоис Буассон (Франция, WC) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:3, 0:6, 7:5

Екатерина Александрова (Россия, 20) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2

Хэйли Баптист (США) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 7:6 (7:4), 6:1

Коко Гауфф (США, 2) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:1, 7:6 (7:3)

Мэдисон Киз (США, 7) — София Кенин (США, 31) — 4:6, 6:3, 7:5

«Ролан Гаррос» 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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Теннис
Ролан Гаррос
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