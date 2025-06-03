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«Ролан Гаррос» 2025, результаты 3 июня: победы Соболенко и Свентек, Алькарас обыграл Пола

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото AFP
Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции.

3 июня в четвертьфиналах «Ролан Гаррос» Арина Соболенко победила Чжэн Циньвэнь, Карлос Алькарас обыграл Томми Пола.

3 июня, вторник
Четвертьфиналы

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — 7:6 (7:3), 6:3

Ига Свентек (Польша, 5) — Элина Свитолина (Украина, 13) — 6:1, 7:5

Мужчины

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15) — 6:2, 4:6, 7:5, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Томми Пол (США, 12) — 6:0, 6:1, 6:4

«Ролан Гаррос» 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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