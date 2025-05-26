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26 мая 2025, 23:20

«Ролан Гаррос» 2025, женщины, результаты 26 мая: Свентек, Самсонова и Александрова вышли во второй круг

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото AFP
Матчи первого круга Открытого чемпионата Франции

В понедельник, 26 мая, в женском одиночном разряде прошли матчи первого круга основной сетки «Ролан Гаррос».

Вероника Кудерметова в первом круге победила Викторию Томову (7:5, 6:1), чемпионка 2024 года Ига Свентек обыграла Ребекку Шрамкову (6:3, 6:3), Людмила Самсонова — Майар Шериф (7:6 (7:3), 6:2). Полина Кудерметова уступила Елене Остапенко (7:5, 0:6, 2:6), Екатерина Александрова переиграла Лючию Бронцетти (6:3, 6:2).

26 мая, понедельник
Первый круг

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Эмма Наварро (США, 9) — 6:0, 6:1

Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, 12) — Хулия Риера (Аргентина, Q) — 6:1, 4:6, 6:4

Юлия Стародубцева (Украина, LL) — Тамара Корпач (Германия, Q) — 2:6, 6:1, 6:4

Ига Свентек (Польша, 5) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:3, 6:3

Эмма Радукану (Великобритания) — Ван Синьюй (Китай) — 7:5, 4:6, 6:3

Робин Монтгомери (США) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:2, 6:1

Людмила Самсонова (Россия, 19) — Майар Шериф (Египет) — 7:6 (7:3), 6:2

Жаклин Кристьян (Румыния) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:1, 6:0

Дэниэлл Коллинз (США) — Джоди Беррейдж (Великобритания) — 7:6 (7:1), 6:4

Паула Бадоса (Испания, 10) — Наоми Осака (Япония) — 6:7 (1:7), 6:1, 6:4

Бернарда Пера (США) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:4, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:1, 6:3

Дарья Касаткина (Австралия, 17) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:1, 3:6, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания) — Кароль Монне (Франция, Q) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:1

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Маккартни Кесслер (США) — 7:5, 7:6 (7:3)

Барбора Крейчикова (Чехия, 15) — Татьяна Мария (Германия) — 7:6 (7:4), 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 21) — Полина Кудерметова (Россия) — 5:7, 6:0, 6:2

Екатерина Александрова (Россия, 20) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:2

Мэдисон Киз (США, 7) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 6:2, 6:1

Аранча Рус (Нидерланды) — Камила Осорио (Колумбия) — 4:6, 6:2, 6:4

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Тэйлор Таунсенд (США, LL) — 6:3, 6:2

Леолия Жанжан (Франция, WC) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 0:6, 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока

Клара Таусон (Дания, 22) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 4:6, 6:1

Кэролайн Доулхайд (США) — Грит Миннен (Бельгия) — 3:6, 6:3, 6:4

Ролан Гаррос 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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Теннис
Ролан Гаррос
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