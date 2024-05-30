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«Ролан Гаррос» 2024: сетка турнира мужчин в одиночном разряде

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Открытый чемпионат Франции стартовал с квалификационного турнира 20 мая. Матчи основной сетки состоятся на кортах теннисного центра Roland Garros в Париже с 26 мая по 9 июня. Встречи основной сетки соревнований пройдут в течение 15 дней, а не традиционных двух недель. Дополнительный день необходим из-за особенностей игры на грунтовом покрытии.

В заявку основной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» вошло шесть россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов.

Бывшая первая ракетка мира и прошлогодний четвертьфиналист «Ролан Гаррос» попали в четверть с испанцем Рафаэлем Надалем, немцем Александром Зверевым. А Рублев оказался в одной четверти с представителем Испании Карлосом Алькарасом, итальянцем Янником Синнером, сербом Новаком Джоковичем.

Следить за актуальным расписанием «Ролан Гаррос» можно на сайте «СЭ» и официальном сайте турнира.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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