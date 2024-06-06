«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 6 июня: Мирра Андреева против Паолини, Свентек — Гауфф
Матчи полуфинала «Ролан Гаррос» 2024.
В четверг, 6 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции россиянка Мирра Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини, а Ига Свентек (Польша) встретится с Коко Гауфф (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины, одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша) — Коко Гауфф (США) — 16.00 (мск)
Ясмин Паолини (Италия) — Мирра Андреева (Россия) — не ранее 18.00
Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр
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