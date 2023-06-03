Женский «Ролан Гаррос», 3-й круг: Андреева против Гауфф, Александрова — Хаддад Майя

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В субботу, 3 июня в Париже (Франция) пройдут матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины. Одиночный разряд

Третий круг (время начала — московское)

12.45. Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания)

14.00. Екатерина Александрова (Россия, 23) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)

14.00. Мирра Андреева (Россия, Q) — Коко Гауфф (США, 6)

15.30. Бьянка Андрееску (Канада) — Леся Цуренко (Украина)

15.30. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Бернарда Пера (США)

15.30. Анна Шмидлова (Словакия) — Кайла Дэй (США, Q)

16.15. Ига Свентек (Польша, 1) — Ван Синьюй (Китай)

17.30. Ольга Данилович (Сербия, Q) — Онс Жабер (Тунис, 7)