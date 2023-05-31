«Ролан Гаррос» — 2023, результаты матчей 2-го круга: Самсонова — Павлюченкова, Вондроушова — Касаткина и другие
В среду, 31 мая, состоятся матчи второго круга турнира «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Камила Осорио (Колумбия, LL)
Елена Остапенко (Латвия, 17) — Пейтон Стирнс (США)
Сторм Хантер (Австралия, Q) — Элина Свитолина (Украина)
Камила Джорджи (Италия) — Джессика Пегула (США, 3)
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Майар Шериф (Египет) — Анастасия Потапова (Россия, 24)
Маркета Вондроушова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 9)
Каролина Мухова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 19)
Каролин Гарсия (Франция, 5) — Анна Блинкова (Россия)
Слоан Стивенс (США) — Варвара Грачева (Россия)
Ирина Шиманович (Белоруссия, Q) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)
Сара Эррани (Италия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27)
Магдалена Фрех (Польша) — Камилла Рахимова (Россия)
Леолия Жанжан (Франция) — Элина Аванесян (Россия, LL)
Лейла Фернандес (Канада) — Клара Таусон (Дания, Q)