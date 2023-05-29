«Ролан Гаррос"—2023, расписание и результаты матчей 1 круга: Павлюченкова — Фрухвиртова, Александрова — Томова и другие
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
12.00 (мск) Кайла Дэй (США) — Кристина Младенович (Франция)
12.00 Кайя Канепи (Эстония) — Мэдисон Кис (США)
12.00 Анетт Контавейт (Эстония) — Бернарда Пера (США)
12.00 Камила Осорио (Колумбия) — Ана Богдан (Румыния)
12.00 Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия)
12.00 Даяна Ястремская (Украина) — Донна Векич (Хорватия)
12.45 Каролина Плишкова (Чехия) — Слоан Стивенс (США)
13.30 Юлия Путинцева (Казахстан) — Марина Заневская (Бельгия)
14.00 Элина Аванесян (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария)
14.00 Маркета Вондроушова (Чехия) — Алисия Паркс (США)
14.00 Варвара Грачева (Россия) — Далма Галфи (Венгрия)
14.00 Ребекка Марино (Канада) — Диана Шнайдер (Россия)
15.30 Алена Большова (Испания) — Кристина Кучова (Словакия)
15.30 Татьяна Мария (Германия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
15.30 Элина Свитолина (Украина) — Мартина Тревизан (Италия)
15.30 Пейтон Стирнс (США) — Катержина Синякова (Чехия)
16.15 Каролин Гарсия (Франция) — Ван Сиюй (Китай)
17.00 Елена Остапенко (Латвия) — Тереза Мартинцова (Чехия)
17.30 Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария)
17.30 Анна Блинкова (Россия) — Изалин Бонавантюр (Бельгия)
17.30 Симона Вальтерт (Швейцария) — Элизабет Мандлик (США)
17.30 Петра Квитова (Чехия) — Элизабетта Коччаретто (Италия)
17.30 Вероника Кудерметова (Россия)— Анна Шмидлова (Словакия)
17.30 Нао Хибино (Япония) — Анна-Лена Фридзам (Германия)