«Ролан Гаррос» — 2023: мужчины, расписание и результаты матчей 4 июня: Хачанов — Сонего и другие
В воскресенье, 4 июня, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».
Россиянин Карен Хачанов проведет матч против итальянца Лоренцо Сонего. Начало — в 12.00 мск.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
12.00 (мск) Карен Хачанов (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия)
13.30 Новак Джокович (Сербия) — Хуан Пабло Варильяс (Перу)
15.30 Карлос Алькарас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия)
17.30 Себастьян Офнер (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция)
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