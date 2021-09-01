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Роджерс может встретиться с Кудерметовой во втором круге US Open

00:20

Американка Шелби Роджерс обыграла соотечественницу Мэдисон Бренгл в превом круге турнира US Open — 6:4, 6:0. Следующим соперником Роджерс будет победительница матча Сорана Кирстя (Румыния) — Вероника Кудерметова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Шелби Роджерс (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:4, 6:0

Андреас Сеппи (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 2:6, 7:5, 6:4, 2:6, 7:6 (15:13)

Клара Таусон (Дания) — Клара Бюрель (Франция) — 7:5, 6:0

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Евгений Козинов все материалы автора

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