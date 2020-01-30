Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги полуфинального матча Australian Open, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу (6:7, 4:6, 3:6).

— Если честно, я не думал, что не смогу сыграть, — приводит слова Федерера официальный сайт AO. — После четвертьфинала мне сразу сделали снимок, все было нормально. После этого мы особо не нагружали ногу, я не тренировался, взял выходной.

Медицинский перерыв после первого сета я взял, потому что иногда такие вещи нужно делать, чтобы избежать дальнейших проблем. По ходу матча я чувствовал, что смогу его доиграть. Это было хорошо.

— Как оцените турнир в целом?

— В целом я, наверное, очень доволен. Нужно быть довольным этим достижением. Для этого турнира полуфинал был максимумом — особенно после матчей с Миллманом и Сандгреном.

Сегодня сложилась ужасная ситуация. Приятный выход на корт, приятное прощание, а между ними матч, который лучше забыть. Потому что я знал, что вероятность победы — 3%. Нужно постараться, потому что никогда не знаешь. Но когда понимаешь, что не получится, становится тяжело.