Федерер сыграет выставочный матч на US Open перед введением в Зал славы тенниса

Швейцарец Роджер Федерер примет участие в выставочном матче на Открытом чемпионате США-2026, вернувшись на турнир «Большого шлема», который он единственный выигрывал пять раз подряд, сообщает AP со ссылкой на Ассоциацию тенниса США.

За четыре дня до включения в Международный зал теннисной славы Федерер сыграет в Нью-Йорке 25 августа. Мероприятие под названием «Роджер Федерер: возвращение иконы в Нью-Йорк» также будет включать участие Энди Роддика, Джона Макинроя и Андре Агасси.

Роддик выиграл US Open в 2003 году, за год до того, как Федерер начал доминировать на турнире. Он побеждал каждый год с 2004 по 2008 год в рамках своих 20 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде. В последний раз швейцарец играл на US Open в 2019 году.

«Много незабываемых моментов моей карьеры случились в Нью-Йорке, и стадион имени Артура Эша много значит для меня. Я скучал по этой атмосфере и по той невероятной энергии, которую каждый год приносят болельщики», — говорится в заявлении 44-летнего экс-теннисиста.

Церемония включения в Зал славы состоится 29 августа в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

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