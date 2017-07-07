Роджер Федерер: "Странно, как иногда во втором круге нервничаешь больше, чем в финале"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над сербом Душаном Лайвовичем во втором круге Уимблдона отметил, что нервничал в по ходу встречи. Он также добавил, что не знает, чего ждать от немца Миши Зверева в следующей стадии турнира.

Ранее Федерер установил рекорд по количеству побед на Уимблдоне – теперь на его счету 86 выигрышей.

– Поначалу у меня были сложности, – приводит официальный сайт ATP слова Федерера. – Почему-то нервничал. Сам не знаю, почему. Но мне удалось вернуться в сет. Это было важно. На тай-брейке я сыграл хорошо и дальше уже не оглядывался назад. Думаю, что в в третьем круге буду спокойнее. Странно, как иногда во втором круге нервничаешь больше, чем в финале. Так что я рад, что прошел дальше в таком напряженном состоянии.

Зверев? Я несколько раз с ним играл, и он всегда показывает разный теннис. В Австралии он атаковал каждый короткий мяч, при каждой возможности входил в корт. А в Халле, наоборот, играл сзади, что для травы очень необычно. Так что не знаю, чего ждать от него в матче. Я буду готовиться к поединку с левшами – это всегда главная загвоздка. К ним всегда нужен особый подход.