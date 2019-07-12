Роджер Федерер - после победы над Надалем: "Я изможден"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы над Рафаэлем Надалем в полуфинале Уимблдона. 37-летний швейцарец взял верх в четырех сетах (7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4) и финале встретится с Новаком Джоковичем.

- Я изможден. Концовка была тяжелой, - цитирует BBC Федерера. - Рафа нанес несколько невероятных ударов, чтобы остаться в матче.

Я думаю, игра прошла на высоком уровне. Мне понравилось. Публика была потрясающей.

Новак - суперигрок. К тому же действующий чемпион. На этой неделе он был уверен в себе с начала и до конца. Он не просто номер 1 рейтинга. Он был хорош на протяжении нескольких лет. Я очень взволнован, если не сказать больше.