Роджер Федерер не сыграет на Australian Open

Агент швейцарского теннисиста Роджера Федерерар Тони Годсик заявил, что спортсмен пропустит Открытый чемпионат Австралии. Шавейцарец вернется на корт после травмы в конце февраля, сообщает AP.

Ранее 39-летний Федерер говорил, что его приоритетами в 2021-м являются Олимпийские игры, «Уимблдон» и US Open.

Единственным турниром, который швейцарец провел в 2020-м, стал Australian Open, где он дошел до полуфинала. После этого Федерер, напомним, перенес две операции на правом колене.