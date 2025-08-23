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23 августа 2025, 17:59

Родри назвал Алькараса фаворитом US Open-2025

Алина Савинова

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри предположил, кто станет чемпионом US Open-2025 у мужчин.

«Я выберу... Карлоса [Алькараса]», — сказал Родри в видеоролике для TNT Sports.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США-2025 стартуют 24 августа. Испанец Карлос Алькарас в первом круге сыграет против американца Райлли Опелки. В прошлом году победителем US Open у мужчин стал итальянец Янник Синнер.

22-летний Алькарас является чемпионом пяти турниров «Большого шлема», в том числе он выигрывал Открытый чемпионат США в 2022-м.

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Теннис
Футбол
US Open
Карлос Алькарас
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