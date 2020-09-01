Родионова проиграла в первом круге US Open, Бондаренко и Лапко вышли во второй круг

Австралийка Арина Родионова не смогла выйти во второй круг турнира US Open. В двух сетах она уступила американе Мэдисон Бренгл.

Украинки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко, а также белоруска Вера Лапко выиграли в первом круге.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Севастова (Латвия, 31) — Кори Гауфф (США) — 6:3, 5:7, 6:4

Кая Юван (Словения) — Усуэ Майтане Арконада (США) — 6:4, 7:6

Магда Линетт (Польша, 24) — Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:1, 4:6, 6:4

Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Дэниэлл Коллинз (США) — 5:7, 6:2, 6:2

Катерина Бондаренко (Украина) — Элли Кик (США, WC) — 3:6, 6:3, 6:1

Петра Мартич (Хорватия, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 5:7, 6:2, 6:4

Вера Лапко (Белоруссия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 1:6, 7:6, 6:2

Мэдисон Бренгл (США) — Арина Родионова (Австралия) — 6:2, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, 19) — Астра Шарма (Австралия) — 6:3, 6:7, 7:6

Кэтрин Беллис (США, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:7, 6:3, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Ребекка Петерсон (Швеция, 32) — 7:6, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Катарина Завацкая (Украина) — 6:3, 6:0

Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Робин Монтгомери (США, WC) — 6:1, 6:3

Энн Ли (США) — Аранча Рус (Голландия) — 6:4, 2:6, 6:1