Родионов и Кепфер вышли во второй круг Roland Garros
19:21
Австриец Юрий Родионов и немец Доминик Кепфер прошли во второй круг Roland Garros.
В первом круге Родионов обыграл француза Жереми Шарди, Кепфер победил француза Антуана Оана.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Юрий Родионов (Австрия, Q) — Жереми Шарди (Франция) — 3:6, 4:6, 7:6 (8:6), 6:4, 10:8
Доминик Кепфер (Германия) — Антуан Оан (Франция, WC) — 6:2, 3:6, 6:1, 6:1
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