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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Родионов и Кепфер вышли во второй круг Roland Garros

19:21

Австриец Юрий Родионов и немец Доминик Кепфер прошли во второй круг Roland Garros.

В первом круге Родионов обыграл француза Жереми Шарди, Кепфер победил француза Антуана Оана.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Юрий Родионов (Австрия, Q) — Жереми Шарди (Франция) — 3:6, 4:6, 7:6 (8:6), 6:4, 10:8

Доминик Кепфер (Германия) — Антуан Оан (Франция, WC) — 6:2, 3:6, 6:1, 6:1

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