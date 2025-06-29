Роддик — о Джоковиче на Уимблдоне-2025: «Думаю, это последний шанс Новака на победу на турнире «Большого шлема»

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик оценил перспективы Новака Джоковича на Уимблдоне-2025.

«Я думаю, что это последний шанс Новака на победу на турнире «Большого шлема». Я не знаю, когда наступит конец, но считаю, что сейчас у него наибольшие шансы выиграть на траве. Игра, которую он показывает сегодня — не Джокович пятилетней давности, а нынешний — больше всего выигрывает именно на этом покрытии. Он знает, как играть здесь. Более того — я ставлю Новака в финал. Я ставлю Джоковича в финал Уимблдона. Я сказал, что сказал», — сказал Роддик в подкасте Served.

В первом круг 38-летний серб сыграет против француза Александра Мюллера.